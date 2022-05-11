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1 час назад

СМИ: Клебо улетел на отдых в Майами, так и не подписав контракт со сборной Норвегии

Чемпионат.com

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо улетел отдыхать в Майами (США), так и не подписав контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии на будущий сезон, сообщает Adressa.

Клебо улетел на отдых в Майами без контракта со сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что споры Клебо с организацией вызывали две темы – его индивидуальная высотная подготовка и присутствие в сборной его личного сервисмена Фруде Педерсена. Если в вопросе индивидуальной подготовки федерация пошла навстречу Йоханнесу, то вопрос по смазчику остаётся нерешённым.

По информации Adressа, изначально Педерсен должен был покинуть сборную, однако Клебо был против. «Мы работаем над этим делом и надеемся, что всё прояснится в конце этой недели», – заявил глава сервиса сборной Норвегии Стейн Улав Снесруд.

Отметим, что из отпуска Клебо должен вернуться 12 мая.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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