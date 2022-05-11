«Российским спортсменам промыли мозги"

Ветле Шоста Кристиансен назвал выступление российской лыжницы шокирующим.

Фото: РИА РИА

Вероника Степанова за последний год превратилась из перспективной лыжницы в звезду российского спорта. Это случилось и благодаря спортивным достижениям спортсменки, и за счёт её активности в социальных сетях, а также резких и дерзких высказываний. Одно из таких ярких заявлений было сделано на встрече с президентом России Владимиром Путиным, и оно, разумеется, вызывало активное обсуждение не только в России, но и за рубежом.

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Если совсем коротко, Вероника тогда сказала, мол, не всем нравится, что Россия поднимается, но мы обязательно победим. Полная версия есть по ссылке ниже.

(Не)приятели

Чемпионка мира Хелене Марие Фоссесхолм – ровесница Вероники Степановой. Норвежка всего на четыре месяца младше россиянки, поэтому неудивительно, что спортсменки неплохо общались между собой, вместе выступая на международных стартах. Однако после той речи Фоссесхолм не уверена, что по-прежнему сможет сохранять отношения со Степановой.

РИА

Норвежка призналась, что с Вероникой не разговаривала со времён Олимпиады, поэтому не знает, как сложатся обстоятельства дальше.

«Как я буду относиться к Степановой? Я не могу ответить на этот вопрос, пока не встречусь с ней. Но ясно, что это не забудется. Очевидно, она отстаивает некоторые ценности, потому что иначе она бы не публиковала это в соцсетях и не защищала так свою позицию. Есть ценности, которые крайне далеки от меня. Я не могу этого представить. Это странно», – приводит слова лыжницы NRK.

При этом норвежка более чётко высказалась о самих словах Степановой.

«Говорят, что нужно разделять спорт и политику, но ведь есть Россия, в которой спорт и политику точно не разделяют. Они используют спорт как пропаганду, и тогда и нам становится сложно отделять спорт от политики. По крайней мере, раз уж сами спортсмены этого не делают. Они отстаивают ценности Путина. Эти ценности настолько противоречат моим, что мне нечего сказать».

(Не)хорошая

По Степановой «прошлись» многие. Не только её приятельница Фоссесхолм, но и, например, вся мужская сборная Норвегии по биатлону. Правда, в отличие от лыжницы, биатлонисты в Dagbladet сделали это в более жёсткой форме.

Ветле Шоста Кристиансен вспомнил встречу с Вероникой на фестивале Blink в Санднесе. По его словам, тогда спортсменка показалась ему хорошей девушкой. Сейчас же его мнение кардинально поменялось.

«Считаю, что выступление Степановой было шокирующим. Я пока не слышал ни об одной биатлонистке, которая выступала бы в том же духе. Не знаю, добровольно они так поступают или же выдавливают из себя улыбки. Никогда не знаешь, какие последствия ждут тех, кто не будет подыгрывать. Дадут ли им и дальше выступать на турнирах? Но, конечно, всё это выглядит неприятно, особенно выступление Степановой. Очень обидно, что она говорит такие вещи, будучи не слишком осведомлённой. Разочаровывает, что она кажется такой необразованной. Но, возможно, россиянам заблокировали поступление объективной информации, назовём это промыванием мозгов. Грустно».

РИА

Йоханнес Бё также сказал, что у российских спортсменов другое понимание ситуации. А это, по его мнению, является поводом для исключения россиян.

«Убрать Россию, похоже, единственная возможность настроить людей против самих себя. По крайней мере, это шаг в правильном направлении».

Кристиансен, помимо Вероники, раскритиковал и других спортсменов. Только теперь за то, что они не выражают свою позицию.

«Когда дело доходит до войны, которая близка нам не только географически, но и лично с точки зрения наших друзей, которые должны бросить биатлон, чтобы защитить свою страну. Я думаю, что довольно легко занять определённую позицию. Хотя многие могут отказаться говорить то, что они думают, я полагаю, все понимают, что это, так сказать, неправильно», – сказал Кристиансен.

(Не)осуждаемые

А вот к российским биатлонистам, недавно получившим государственные награды, норвежцы отнеслись более благосклонно. Скандинавы попросили не раздувать историю с награждением, ведь российские спортсмены ежегодно получают звания и медали за достижения. Несмотря на это, они пришли к выводу, что спорт и политика в России всегда были связаны.

«Тот факт, что Латыпов получает боевые награды, для нас особенный. В России армия и спорт очень тесно связаны», – выразил свою позицию Кристиансен.

Аналогично высказался и Тарьей Бё:

«Будь я на их месте, я бы, наверное, отложил награждение до окончания [военной спецоперации]. Пока это будет очень символично и очень неправильно, я думаю».

РИА

Стурла Холм Легрейд также воздержался от резких комментариев, лишь напомнив, что спортсмены несут ответственность за свои действия и слова.