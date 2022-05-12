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1 час назад

В Госдуме оценили ответ Степановой шокированному ее речью в адрес Путина Кристиансену

Елена Прошина

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает достойным ответ российской лыжницы Вероники Степановой биатлонисту сборной Норвегии Ветле Шосту Кристиансену. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В Госдуме оценили дерзкий ответ Степановой норвежцу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, на встрече олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным Степанова поблагодарила главу государства за развитие спорта и страны. На что Кристиансен заявил, что считает, ее выступление «шокирующим». Российская лыжница в свою очередь, опубликовала фото норвежца в футболке с Путиным и пообещала найти ему лучшего ездового медведя на Камчатке.

«Степанова уже известная для нас спортсменка, которая достойно выступала на Олимпийских играх и является одной из лучших. Она достаточно медийная личность, поэтому то, что она ответила норвежцу, мне не кажется удивительным. Зная ее, я считаю, что она молодец и правильно делает, что не замалчивает, а с достоинством и юмором отвечает кому-либо», — сказал Свищев.

Степанова ответила шокированному ее речью на встрече с Путиным Кристиансену

Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх-2022. Она завоевала золотую медаль в эстафете.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Дмитрий Свищев,Владимир Путин,Госдума,
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