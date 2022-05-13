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31 минуту назад

Вероника Степанова обратилась к Кристиансену, который отказался от ездового медведя

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова обратилась к чемпиону Игр-2022 в эстафете, биатлонисту сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансену. Ранее Степанова пообещала подобрать ему ездового медведя, однако Кристиансен отказался приезжать на Камчатку.

Степанова обратилась к норвежскому лыжнику, который отказался от ездового медведя
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Тут один камчатский мишка интересуется, когда норвежские биатлонисты прибудут? Посоревноваться в скорости хочет.

Ветле, где ты? Говорят, что ты хорош в спринте, — так вот он, твой шанс. Потом продадим это в какое-нибудь реалити-шоу» — написала Степанова.

Также Степанова прикрепила к тексту фото, на котором виден отпечаток лапы медведя.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ СТЕПАНОВОЙ

Также посмотрите видео, посвящённое медальному рекорду России на Олимпиадах. Так много никогда не было:

Лыжный спорт,Вероника Степанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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