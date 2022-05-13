"Детский ответ": Кристиансен отреагировал на предложение Степановой

«Я думаю, это довольно детский ответ. Его сложно воспринимать всерьез. Во-первых, добраться туда (на Камчатку — прим.) будет довольно сложно. Вот раньше там проходила показательная гонка, но, скорее всего, там ее уже не будет. Поэтому я вынужден отказаться от этого приглашения», — сказал биатлонист.