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58 минут назад

Кристиансен ответил пообещавшей подобрать ему медведя Степановой

Елена Прошина

Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на слова российской лыжницы Вероники Степановой, предложившей подобрать ему медведя на Камчатке. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на газету Dagbladet.

"Детский ответ": Кристиансен отреагировал на предложение Степановой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен назвал детским ответ Степановой, где она выложила фотографию Кристиансена в футболке с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я думаю, это довольно детский ответ. Его сложно воспринимать всерьез. Во-первых, добраться туда (на Камчатку — прим.) будет довольно сложно. Вот раньше там проходила показательная гонка, но, скорее всего, там ее уже не будет. Поэтому я вынужден отказаться от этого приглашения», — сказал биатлонист.

В свою очередь, Степанова уже отреагировала на комментарий Кристиансена. Спортсменка опубликовала фото, на котором виден отпечаток лапы медведя.

Степанова ответила шокированному ее речью на встрече с Путиным Кристиансену

«Тут один камчатский мишка интересуется, когда норвежские биатлонисты прибудут? Посоревноваться в скорости хочет. Ветле, где ты? Говорят, что ты хорош в спринте, — так вот он, твой шанс. Потом продадим это в какое-нибудь реалити-шоу», — написала Степанова

Напомним, ранее Кристиансен заявил, что считает, выступление Степановой на встрече олимпийцев с президентом РФ Владимиром Путиным «шокирующим». Спортсменка поблагодарила главу государства за развитие спорта и страны.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Владимир Путин,
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