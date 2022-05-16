Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
18 минут назад

Елена Вяльбе: «Вопрос участия россиян на международных соревнованиях нигде не поднимался. В повестке конгресса FIS он не стоит»

Sports.ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с отстранением россиян от международных стартов.

Вяльбе рассказала об участии российских спортсменов в международных соревнованиях
Фото: Sports.ruSports.ru

«Сейчас пока на данный момент вопрос участия россиян на международных соревнованиях нигде не поднимался. Буквально на днях, 6 мая, был совет FIS. Эти вопросы не поднимались нигде, так что трудно что-то говорить. В повестке дня самого конгресса этот вопрос не стоит. Нам ничего не говорили»

«У нас на самом деле очень рабочая, конструктивная обстановка. Как раньше общались (с FIS), так и общаемся, работаем. Сейчас проходили все комитеты, практически во всех комитетах, у нас их шесть, как вы знаете. Наши представител

Никто никому не задает никаких вопросов, не выражает претензий. Мы между собой общаемся хорошо, на том же уровне, что и общались ранее. Поэтому никакого давления не чувствуем со стороны FIS или со стороны наших коллег из других федераций», – отметила глава ФЛГР.

Почему разрушаются лыжные гонки? FIS отменила четверть стартов, отстранила Россию (не желая этого) и застыла в форматах

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители