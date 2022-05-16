Победительница этапа Кубка мира ушла из лыжного спорта

Отметим, что на счету Анымарии серебро чемпионата мира 2019 года в командном спринте и две бронзы ЧМ-2021 (личный и командный спринты). Кроме того, словенка трижды побеждала на этапах Кубка мира, в котором дебютировала в 2013 году.