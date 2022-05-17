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1 час назад

«Выходить на сцену после Пескова и Лаврова – это покруче, чем на лыжню с Йохауг и Непряевой». Степанова об участии в просветительском марафоне «Новые горизонты»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова поделилась ожиданиями от участия в просветительском марафоне «Новые горизонты».

Степанова рассказала, какого выходить на сцену после Пескова и Лаврова
Фото: Sports.ruSports.ru

«Выходить на сцену после Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, и министра иностранных дел Сергея Лаврова – это покруче, чем первый раз на лыжню с Йохауг и Непряевой. Особенно сразу после перелета с Камчатки. Но интересно», – написала Степанова.

Спикерами просветительского марафона также выступят двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Александра Пацкевич,Евгений Рылов,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,
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