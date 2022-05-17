Степанова рассказала, какого выходить на сцену после Пескова и Лаврова

«Выходить на сцену после Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, и министра иностранных дел Сергея Лаврова – это покруче, чем первый раз на лыжню с Йохауг и Непряевой. Особенно сразу после перелета с Камчатки. Но интересно», – написала Степанова.