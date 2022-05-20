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33 минуты назад

Большунов стал самым проверяемым на допинг РУСАДА лыжником за 2022 год

Газета.Ru

Лыжник сборной России Александр Большунов стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) лыжником с начала 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Назван самый проверяемый на допинг РУСАДА лыжник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С января по апрель текущего года Большунов четыре раза проходил проверку на запрещенные вещества. В прошлом году лыжник за год проверялся пять раз.

Также сообщается, что по четыре раза в 2022 году инспекторы допинг-контроля РУСАДА тестировали лыжника Андрея Ларькова и еще двух лыжниц - Екатерину Смирнову и Ольгу Желудеву.

Россиянин на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте. Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году. Большунов является двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21).

Ранее Елена Вяльбе категорично оценила возможный переход Александра Большунова в биатлон. Напомним, что в конце текущего сезона россияне были отстранены от участия в международных стартах.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Андрей Ларьков,Екатерина Смирнова,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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