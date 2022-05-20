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27 минут назад

Предварительный календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23

Sports.ru

Международная федерация лыжных видов (FIS) опубликовала предварительный календарь Кубка мира-2022/23.

Опубликован календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23
Фото: ReutersReuters

Календарь Кубка мира-2022/23 по лыжным гонкам

Видео дня

25-27 ноября, Рука, Финляндия

25 ноября – спринт, классический стиль

26 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

27 ноября – 20 км, преследование, свободный стиль

3-4 декабря, Лиллехаммер, Норвегия

3 декабря – спринт, свободный стиль

4 декабря – 20 км, скиатлон

9-11 декабря, Бейтостолен, Норвегия

9 декабря – спринт, классический стиль

10 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль

11 декабря – смешанная эстафета 4х5 км (Ж/М/Ж/М)

17-18 декабря, Давос, Швейцария

17 декабря – спринт, свободный стиль

18 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль

«Тур де Ски»

31 декабря – 8 января

Валь Мюстайр, Швейцария

31 декабря – спринт, свободный стиль

1 января – 10 км, преследование, классический стиль

Оберстдорф, Германия

3 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль

4 января – 20 км, преследование, свободный стиль

Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января – спринт, классический стиль

7 января – 15 км, масс-старт, классический стиль

8 января – финальное восхождение, масс-старт, свободный стиль

21-22 января, Милан, Италия

21 января – спринт, свободный стиль

22 января – командный спринт, свободный стиль

27-29 января, Ле Рус, Франция

27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

28 января – спринт, классический стиль

29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль

3-5 февраля, Тоблах, Италия

3 февраля – спринт, свободный стиль

4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

5 февраля – эстафета, 4x7,5 км

Чемпионат мира-2023

21 февраля – 5 марта, Планица, Словения

Расписание турнира будет добавлено позже.

11-12 марта, Осло, Норвегия

11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

14 марта, Драммен, Норвегия

14 марта – спринт, классический стиль

17-19 марта, Фалун, Швеция

17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

18 марта – спринт, свободный стиль

19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж)

21 марта, Таллинн, Эстония

21 марта – спринт, свободный стиль

24-26 марта, Лахти, Финляндия

24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль

25 марта – спринт, классический стиль

26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль

Лыжный спорт,
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