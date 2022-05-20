Опубликован календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23

Международная федерация лыжных видов (FIS) опубликовала предварительный календарь Кубка мира-2022/23.
Календарь Кубка мира-2022/23 по лыжным гонкам
25-27 ноября, Рука, Финляндия
25 ноября – спринт, классический стиль
26 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
27 ноября – 20 км, преследование, свободный стиль
3-4 декабря, Лиллехаммер, Норвегия
3 декабря – спринт, свободный стиль
4 декабря – 20 км, скиатлон
9-11 декабря, Бейтостолен, Норвегия
9 декабря – спринт, классический стиль
10 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
11 декабря – смешанная эстафета 4х5 км (Ж/М/Ж/М)
17-18 декабря, Давос, Швейцария
17 декабря – спринт, свободный стиль
18 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль
«Тур де Ски»
31 декабря – 8 января
Валь Мюстайр, Швейцария
31 декабря – спринт, свободный стиль
1 января – 10 км, преследование, классический стиль
Оберстдорф, Германия
3 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль
4 января – 20 км, преследование, свободный стиль
Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января – спринт, классический стиль
7 января – 15 км, масс-старт, классический стиль
8 января – финальное восхождение, масс-старт, свободный стиль
21-22 января, Милан, Италия
21 января – спринт, свободный стиль
22 января – командный спринт, свободный стиль
27-29 января, Ле Рус, Франция
27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
28 января – спринт, классический стиль
29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
3-5 февраля, Тоблах, Италия
3 февраля – спринт, свободный стиль
4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
5 февраля – эстафета, 4x7,5 км
Чемпионат мира-2023
21 февраля – 5 марта, Планица, Словения
Расписание турнира будет добавлено позже.
11-12 марта, Осло, Норвегия
11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
14 марта, Драммен, Норвегия
14 марта – спринт, классический стиль
17-19 марта, Фалун, Швеция
17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
18 марта – спринт, свободный стиль
19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж)
21 марта, Таллинн, Эстония
21 марта – спринт, свободный стиль
24-26 марта, Лахти, Финляндия
24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль
25 марта – спринт, классический стиль
26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль