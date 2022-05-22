Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Российские тренеры и сервисёры продолжат работу в сборной Китая по лыжным гонкам

Чемпионат.com

Как стало известно «Чемпионату», российские тренеры и сервисмены, которые в прошлом сезоне работали в сборной Китая по лыжным гонкам, продлили свои соглашения.

Российские тренеры продолжат работу в сборной Китая по лыжным гонкам
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

По информации «Чемпионата», договоры рассчитаны на полный олимпийский цикл, включая Игры-2026 в Милане. В китайской команде продолжат работу тренеры Никита Крюков и Максим Волков, а также сервисмены Владимир Рысин, Александр Веселов и Антон Перевозчиков.

Специалисты возобновят работу в команде в Китае в июне.

Напомним, в марте олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, российский лыжник Никита Крюков сообщил, что у него закончился контракт со сборной Китая по лыжным гонкам. Крюков готовил команду к домашней для неё Олимпиаде-2022 в Пекине.

Лыжный спорт,Александр Веселов,Никита Крюков,Максим Волков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители