Российские тренеры продолжат работу в сборной Китая по лыжным гонкам

Как стало известно «Чемпионату», российские тренеры и сервисмены, которые в прошлом сезоне работали в сборной Китая по лыжным гонкам, продлили свои соглашения.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

По информации «Чемпионата», договоры рассчитаны на полный олимпийский цикл, включая Игры-2026 в Милане. В китайской команде продолжат работу тренеры Никита Крюков и Максим Волков, а также сервисмены Владимир Рысин, Александр Веселов и Антон Перевозчиков.

Специалисты возобновят работу в команде в Китае в июне.