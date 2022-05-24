Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
40 минут назад

«Ну спасибо». Вероника Степанова отреагировала на слова шведского лыжника о Елене Вяльбе

Чемпионат.comиещё 6

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала слова шведского лыжника Маркуса Грате о президенте Федерации лыжных гонок России, главном тренере сборной России Елене Вяльбе.

«Ну спасибо»: Степанова отреагировала на критику Вяльбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Грате выразил недовольство по поводу того, что Вяльбе может остаться членом совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). В схожем ключе высказалась и шведская лыжница Йоханна Хагстрём. Выборы нового состава совета FIS пройдут на конгрессе организации 25-26 мая.

«России больше не позволят участвовать в спортивных соревнованиях»? «Всё это должно уйти»? Ну что ж, спасибо за дополнительную мотивацию в тренировках — и в будущих соревнованиях, Йоханна и Маркус.

Странные ребята. Надеются, что мы и правда уйдём, пропадём, переселимся на Марс и навсегда исчезнем из их жизни? Ну-ну», — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители