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2 часа назад

Большинство лыжников, выступающих на Кубке мира, против равных дистанций у женщин и мужчин

Sports.ru

Большинство лыжников и лыжниц, выступающих на Кубке мира, против уравнивания длины дистанций у женщин и мужчин.

Лыжникам не нравится идея уравнять дистанции мужчин и женщин
Фото: ТАССТАСС

Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса, к которому получила доступ норвежская телерадиокомпания NRK. В нем поучаствовали 114 спортсменов из 25 стран со средним опытом выступления на Кубке мира в 6 лет.

73% опрошенных ответили «нет» на вопрос, должны ли женщины и мужчины бежать равные дистанции. Если взять только женщин, доля противниц уравнивания дистанций поднимется до 88%.

Представитель спортсменов в комитете FIS по лыжным гонкам итальянка Вирджиния де Мартин Топранин прокомментировала результаты опроса.

«Мы задали практически такой же вопрос несколько лет назад, и тогда спортсмены были в большей степени за одинаковую дли

Очень важно, что мы сказали свое мнение. Мартти Юлхя, также представляющий спортсменов вместе со мной, будет голосовать против этого предложения в Милане (на конгрессе FIS, который пройдет 25-26 мая – Sports.ru). Мы сделали все, что можем, в этом вопросе.

50 км у женщин приведет к большим отрывам в пелотоне. В то же время в последние сезоны были огромные отставания от Терезы Йохауг, так что не факт, что дело в самих дистанциях», – сказала де Мартин Топранин.

Лыжный спорт,Тереза Йохауг,
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