Глава FIS не верит в скорое возвращение россиян

Глава комитета FIS по лыжным гонкам высказался об отстранении сборной России.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы видим, что Россия движется к изоляции в том, что касается торговли, а в этом случае нетрудно представить, что спорт тоже попадет под санкции. Эт

Мы часть мира. Я вижу много дискуссий среди спортсменов как на Востоке, так и на Западе, и судя по всему, не все на Востоке поняли серьезность ситуации. Существует риск, что мы не увидим их на стартах долгое время. Мы не можем соревноваться, будто ничего не произошло.

Думаю, FIS придет к такому решению (не допускать россиян на Кубок мира в новом сезоне – Sports.ru), хотя я ничего об этом не знаю и вопрос сложен. Особенно для лыжных гонок, где Россия – большая держава.