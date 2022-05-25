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2 часа назад

«Есть риск, что мы не увидим россиян на стартах долгое время. Мы не можем соревноваться, будто ничего не произошло». Глава комитета FIS по лыжным гонкам об отстранении России

Sports.ru

Глава комитета FIS по лыжным гонкам высказался об отстранении сборной России.

Глава FIS не верит в скорое возвращение россиян
Фото: ТАССТАСС

«Мы видим, что Россия движется к изоляции в том, что касается торговли, а в этом случае нетрудно представить, что спорт тоже попадет под санкции. Эт

Мы часть мира. Я вижу много дискуссий среди спортсменов как на Востоке, так и на Западе, и судя по всему, не все на Востоке поняли серьезность ситуации. Существует риск, что мы не увидим их на стартах долгое время. Мы не можем соревноваться, будто ничего не произошло.

Думаю, FIS придет к такому решению (не допускать россиян на Кубок мира в новом сезоне – Sports.ru), хотя я ничего об этом не знаю и вопрос сложен. Особенно для лыжных гонок, где Россия – большая держава.

У меня множество друзей в России, я общаюсь с ними по WhatsApp. Я замечаю, что они очень боятся писать свое мнение. Часто ходят вокруг да около, но мы решили поддерживать дружеские отношения», – сказал Вегард Ульванг.

Лыжный спорт,СБОРНАЯ РОССИИ,
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