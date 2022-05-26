«На подневольных людей оказали давление». Бородавко — о неизбрании Вяльбе в совет FIS

«Это было ожидаемо. Вяльбе считается одним из тех руководителей, который борется за чистоту в спорте, имеет здравые мысли, может сделать что-то для процветания лыжного спорта, может отстаивать свою позицию, своих российских спортсменов, которые в нынешнем спорте значат очень многое.