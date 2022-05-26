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57 минут назад

«На подневольных людей оказали давление». Бородавко — о неизбрании Вяльбе в совет FIS

Чемпионат.comиещё 3

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«На подневольных людей оказали давление». Бородавко — о неизбрании Вяльбе в совет FIS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это было ожидаемо. Вяльбе считается одним из тех руководителей, который борется за чистоту в спорте, имеет здравые мысли, может сделать что-то для процветания лыжного спорта, может отстаивать свою позицию, своих российских спортсменов, которые в нынешнем спорте значат очень многое.

Данное решение вяжется с политикой, которую ведут многие зарубежные страны. Я думаю, что на представителей других стран, подневольных людей, которые были на совете FIS, было оказано давление», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Лыжный спорт,Андрей Ирха,Юрий Бородавко,Елена Вяльбе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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