Вяльбе не переизбрали в совет FIS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не была переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании организации.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ранее на конгрессе переизбрали президента FIS. Им вновь стал 60-летний шведский предприниматель-миллиардер Йохан Элиаш. Он был единственным кандидатом на эту должность.