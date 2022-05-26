«Большего идиотизма я от скандинавов и не ожидал. Они вступают в НАТО, это безголовое решение их руководства. То же самое происходит в лыжном спорте и биатлоне. Кто у нас главные астматики? Скандинавы и норвежцы особенно. Все в соплях. И кто они такие по сравнению с Вяльбе? Это она сделала зрелищным лыжный спорт.