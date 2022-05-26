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1 час назад

Тихонов о том, что Вяльбе не переизбрали в совет FIS: «Большего идиотизма я от скандинавов и не ожидал. Лена пусть не переживает, они сами будут нуждаться в нас»

Sports.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, что Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Большего идиотизма я от скандинавов и не ожидал»
Фото: ТАССТАСС

«Большего идиотизма я от скандинавов и не ожидал. Они вступают в НАТО, это безголовое решение их руководства. То же самое происходит в лыжном спорте и биатлоне. Кто у нас главные астматики? Скандинавы и норвежцы особенно. Все в соплях. И кто они такие по сравнению с Вяльбе? Это она сделала зрелищным лыжный спорт.

Раньше же только Норвегия побеждала, только она интересовалась лыжным спортом. А теперь благодаря Вяльбе Йоханнеса Клэбо «обули», интерес повысился. Кто они такие, чтобы к нам претензии предъявлять? Лена пусть не переживает. У нее имя, у нее лучшая федерация», – сказал Тихонов.

«Кто вы, международная федерация, по сравнению с Вяльбе? Вы отмороженные норвежцы. Вы экономически уже рухнули. Вы будете умолять, чтобы мы вернулись. Мы с нашими богатствами создадим свои федерации, а в Европе с сегодняшним климатом скоро снега не останется. Никто так не проводил мероприятия, как это делала Россия.

Пусть Елена Валерьевна не переживает, они сами будут нуждаться в нас. Зритель идет на легенду, на Большунова, все же знают, что норвежцы во всех зимних видах спорта – астматики. И мы об этом будем говорить. Финишировать в соплях по 10 см – стыдобища», – цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Лыжный спорт,Йоханнес Клэбо,Елена Вяльбе,Александр Тихонов,НАТО,
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