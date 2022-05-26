Мрачная клоунада: Вяльбе цинично выбросили из Совета FIS

Делегаты из Ливана (!) и Португалии (!) получили больше голосов, чем босс русских лыж. Это какая-то мрачная клоунада.

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Россия больше не представлена в Совете Международной федерации лыжных видов спорта. Елену Вяльбе цинично «прокатили» на выборах в Милане, где она присутствовала лично. Из 23 кандидатов она набрала наименьшее количество голосов и не смогла войти в совет организации.

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Голосование состоялось в Милане, где проходил конгресс FIS. До выборов членов совета делегаты утвердили равные дистанции для мужчин и женщин, начиная с сезона-2022/2023, утвердили места проведения чемпионатов мира, выбрали главу FIS – действующий президент швед Йохан Элиаш был единственным кандидатом. Тут, кстати, большой привет всем, кто говорит, что в нашей стране выборы президента ФЛГР проходят формально.

Совет FIS – руководящий орган международной федерации, принимающий все ключевые решения. А теперь Россия даже от обсуждения этих решения отстранена, хотя раньше постоянно была представлена в совете. До Вяльбе нашу страну в этом органе представлял бывший руководитель Ассоциации лыжных видов спорта Андрей Бокарев.

На 18 мест в совете претендовали 23 кандидата. Вяльбе с её непререкаемым авторитетом и статусом в лыжных гонках набрала всего 48 голосов из 117 возможных. Даже представители таких великих лыжных держав, как Ливан (!) и Португалия (!) получили больше голосов, но, правда, тоже не прошли в члены совета. В этой компании оказались также представители США и Украины.

Судьбоносные решения теперь будут принимать члены совета FIS из Андорры, Болгарии, Аргентины, Новой Зеландии – этих могучих держав в лыжных видах спорта. И видимо, их ближайшим решением станет полное отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой FIS.

Вяльбе ехала в Милан, прекрасно зная, что проиграет выборы. Она говорила об этом ещё в марте на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Думаю, я остаюсь членом совета FIS только до конгресса в Милане, а там практически нет шансов. Но я всё равно поеду, так как сдавать не собираюсь».

Итоги выборов не говорят о том, что Вяльбе плохо работала в совете. Да, у неё всегда своё мнение по многим вопросам: какие-то идеи она поддерживала, какие-то – нет. Но теперь у России даже не будет шанса свою позицию выразить.