Президент Международной федерации лыжных видов спорта объяснил отстранение российских спортсменов

«Как вы могли заметить, мы следовали рекомендациям МОК. Эта проблема многогранна, должен сказать, что мы действовали очень решительно и четко и следовали рекомендациям МОК не просто потому, что это МОК, а потому что разделяем их мнение», – сказал Элиаш.