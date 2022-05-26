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1 час назад

Глава FIS об отстранении россиян: «Мы следовали рекомендациям МОК, потому что разделяем их мнение»

Sports.ru

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что, отстраняя российских спортсменов, организация следовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Президент Международной федерации лыжных видов спорта объяснил отстранение российских спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как вы могли заметить, мы следовали рекомендациям МОК. Эта проблема многогранна, должен сказать, что мы действовали очень решительно и четко и следовали рекомендациям МОК не просто потому, что это МОК, а потому что разделяем их мнение», – сказал Элиаш.

1 марта FIS отстранила россиян от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Лыжный спорт,Йохан Элиаш,
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