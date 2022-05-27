«Не внушает доверия»: норвежцы о проверках Большунова на допинг

- В целом важно отметить, что количество проб само по себе не обязательно является хорошим параметром для оценивания эффективности антидопинговой работы. Частота тестов сильно меняется в течение упомянутых здесь лет. Но частота тестов в 2020-м и 2019-м годах, очевидно, не внушает доверия. Мы знаем, что многие организации столкнулись с большими трудностями при тестировании во время пандемии», - заявил Холден. - Кроме того, важно подчеркнуть, что спортсмены могут проходить тестирование в других организациях, помимо национальных антидопинговых органов.