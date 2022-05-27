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5 минут назад

Норвежцы раздувают скандал из-за количества допинг-проб олимпийского чемпиона Александра Большунова

Спорт уик-эндиещё 1

Представитель Антидопингового агентства Норвегии Гейр Холден поделился мнением о допинг-пробах ведущего российского лыжника Александра Большунова. Как сообщает норвежское издание Dagbladet, данные предоставленные информационным агентством ТАСС - говорят о том, что РУСАДА проверяло Большунова на запрещенные вещества в 2018-м году - 6 раз, в 2019-м - 1 раз, в 2020-м - ни разу, в 2021-м - 5 раз, в 2022-м - 4 раза.

«Не внушает доверия»: норвежцы о проверках Большунова на допинг
Фото: EPAEPA

- В целом важно отметить, что количество проб само по себе не обязательно является хорошим параметром для оценивания эффективности антидопинговой работы. Частота тестов сильно меняется в течение упомянутых здесь лет. Но частота тестов в 2020-м и 2019-м годах, очевидно, не внушает доверия. Мы знаем, что многие организации столкнулись с большими трудностями при тестировании во время пандемии», - заявил Холден. - Кроме того, важно подчеркнуть, что спортсмены могут проходить тестирование в других организациях, помимо национальных антидопинговых органов.

25-летний Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Игр в Пекине.

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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