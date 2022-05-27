«Мы объединились, чтобы ее остановить». В Европе радуются победе над Россией

Босс наших лыж заняла последнее место во время выборов в Совет FIS.

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Елену Вяльбе не переизбрали на пост члена Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). На выборах великая чемпионка и босс русских лыж набрала наименьшее количество голосов – 48 из 117 возможных — и заняла последнее место, уступив даже кандидатам из Ливана и Португалии.

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Зарубежные СМИ эмоционально вещают о том, что такое решение в отношении представительницы России абсолютно заслуженно. Хотя многие считают, что Вяльбе и вовсе следовало не допускать до выборов.

«Россияне в ярости»

Норвежская пресса активно пишет о том, что Вяльбе не была переизбрана в Совет FIS. В статье «Россияне в ярости: дискриминация» журналисты рассказывают, что единственный представитель Норвегии в совете директоров Эрик Рёсте, который был переизбран с большим отрывом, заранее заявил, что за представительницу России голосовать не будет.

Также издание приводит слова генерального секретаря Норвежской лыжной ассоциации Ингвильд Бреттен Берг, поддержавшей итоги голосования.

«Конгресс FIS своим голосованием явно дистанцировался от ситуации и режима в России. В Норвегии мы ясно дали понять, что это была наша позиция, поэтому мы удовлетворены чётким сигналом, который был дан в ходе голосования. Голосование на съезде не носило личного характера. Вяльбе и другие кандидаты, которые не были избраны в Совет FIS, отнеслись к этому очень профессионально», – приводит слова Ингвильд Dagbladet.

«Это самый чёткий сигнал»

NRK сообщает, что Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша ещё до выборов решительно выступили против кандидатуры Вяльбе.

«Наименьшее количество голосов за одну из крупнейших лыжных стран мира — это самый чёткий сигнал, что Вяльбе не должна была участвовать в этом голосовании», – рассуждает в одном из текстов журналист NRK.

Объединились против Вяльбе

Шведские спортивные издания SVT и expressen.se рассказывают, что «страны Северной Европы объединили усилия, чтобы остановить Вяльбе», которая продемонстрировала «поддержку действиям Владимира Путина».

СМИ приводят слова президента Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, который ещё до выборов заявлял о своём намерении голосовать против представительницы России: «Мы решительно осуждаем её кандидатуру, и я не намерен избирать её в правление».

Его поддержал и глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон: «По всем этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией. Конечно, мы не будем голосовать за неё. Одно дело не голосовать за неё, но должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Должна ли она вообще иметь право участвовать в выборах? Хотим ли мы исключить её из списка? Да. Это то, что мы хотим обсудить дальше».

Шведский лыжник Маркус Грате также высказался по поводу выборов.