Степанова посмеялась над упреками в излишней медийности

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своей подготовке к новому сезону.

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«Пять утром и два вечером. Семь часов тренировок в день. Неплохо для «лыжного блогера, который готовится уйти в депутаты», я считаю», — написала лыжница в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе раскритиковала 21-летнюю спортсменку за излишнюю медийность и время, которое лыжница проводит в социальных сетях.

Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2022 в Пекине в составе сборной России она завоевала золотую медаль в эстафете.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Позже Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.