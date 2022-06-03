Юлия Ступак: две недели назад я мечтала о двух вещах

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала, как восстанавливается после травмы. Ранее старший тренер национальной команды Юрий Бородавко сообщил, что Ступак получила травму на сборе в Крыму.
«Две недели назад я мечтала о двух вещах: поскорее бы побегать и потанцевать. Так вот, вчера я отплясывала на концерте, а сегодня уже бегала. Косо, криво, лишь бы живо — но зато с
Иногда самые незначительные вещи наполняют нас ещё больше. Так что доброе утро, получается», — написала Ступак в своих социальных сетях, прикрепив текст к своей фотографии.