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50 минут назад

Юлия Ступак: две недели назад я мечтала о двух вещах

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала, как восстанавливается после травмы. Ранее старший тренер национальной команды Юрий Бородавко сообщил, что Ступак получила травму на сборе в Крыму.

Юлия Ступак: две недели назад я мечтала о двух вещах
Фото: РИАРИА

«Две недели назад я мечтала о двух вещах: поскорее бы побегать и потанцевать. Так вот, вчера я отплясывала на концерте, а сегодня уже бегала. Косо, криво, лишь бы живо — но зато с

Иногда самые незначительные вещи наполняют нас ещё больше. Так что доброе утро, получается», — написала Ступак в своих социальных сетях, прикрепив текст к своей фотографии.

Лыжный спорт,Юлия Ступак,Юрий Бородавко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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