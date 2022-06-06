"Зацените мои щеки": олимпийская чемпионка выложила фото с мужем

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак выложила новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка изображена со своим мужем Никитой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Зацените мои щёки, наеденные за две недели», — подписала фото Ступак.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Ступак получила травму стопы на сборе в Крыму. Вследствие этого она покинула сбор и вернулась в Москву. Спортсменка уже приступила к тренировкам.

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