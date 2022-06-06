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55 минут назад

Юлия Ступак: зацените мои щёки, наеденные за две недели

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак выложила новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка изображена со своим мужем Никитой.

"Зацените мои щеки": олимпийская чемпионка выложила фото с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зацените мои щёки, наеденные за две недели», — подписала фото Ступак.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Ступак получила травму стопы на сборе в Крыму. Вследствие этого она покинула сбор и вернулась в Москву. Спортсменка уже приступила к тренировкам.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮЛИИ СТУПАК

В сезоне-2021/2022 Юлия Ступак занималась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. Крамер покинул сборную России и перешёл на работу в команду Италии, а Ступак вошла в состав группы Бородавко.

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