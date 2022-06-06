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2 часа назад

Большунов рассказал об отношениях с Клебо

Lenta.ruиещё 2

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об отношениях с Йоханнесом Клебо. Его слова приводит ТАСС.

Большунов рассказал об отношениях с Клебо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянин заявил, что не поддерживает контактов с норвежским соперником. Большунов отметил, что они встречаются взглядами только перед стартом.

«Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд — секунды две — и сразу расходимся, больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», — поделился он.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо поддержал отстранение российских лыжников, в том числе Большунова, от международных турниров. Он назвал это решение правильным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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