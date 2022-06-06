Большунов считает, что FIS должна была узнать мнение лыжников

"Это неправильно. Перед тем как принимать такие решения, нужно советоваться со спортсменами, устраивать голосование - кто поддерживает, а кто против. У мужчин и женщин разные организмы, мужчины должны бегать свои дистанции, женщины - свои", - отметил Большунов.