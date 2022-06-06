Большунов считает, что FIS должна была узнать мнение лыжников

ПЕНЗА, 6 июня. /ТАСС/. Представители Международной федерации лыжного спорта (FIS) должны были спросить мнение спортсменов перед тем, как уравнивать дистанции для мужчин и женщин. Такое мнение высказал в понедельник трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов в ходе встречи со студентами Пензенского государственного университета.
"Это неправильно. Перед тем как принимать такие решения, нужно советоваться со спортсменами, устраивать голосование - кто поддерживает, а кто против. У мужчин и женщин разные организмы, мужчины должны бегать свои дистанции, женщины - свои", - отметил Большунов.
Конгресс FIS в мае уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км соответственно, у женщин дистанция марафона увеличилась с 30 км до 50 км.