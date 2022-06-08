Большунов высказался об отстранении российских спортсменов

Российский лыжник Александр Большунов высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить представителей России от международных стартов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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«Когда нас закрывают и не дают выступать, это становится мотивацией. Хочется показать всему миру, что ты являешься самым сильным», — признался 25-летний лыжник.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. FIS распространила данную меру, тем самым лишив российских спортсменов возможности участвовать в международных стартах.