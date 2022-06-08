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2 часа назад

Вероника Степанова: «Некоторые западные коллеги деликатно просят не упоминать их имена в соцсетях, не публиковать фото наших встреч. Опасаются каких-то последствий»

Sports.ruиещё 3

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала, что не сталкивалась в Европе с проявлениями негатива в свой адрес.

Лыжница Степанова рассказала, чего боятся спортсмены на Западе
Фото: Sports.ruSports.ru

Сейчас Степанова тренируется в Австрии отдельно от российской команды.

«Никаких изменений в отношении к себе в Западной Европе я не заметила. Как (относительно редкие) фэны лыжных гонок после Олимпиады, в феврале, узнавали, подходили и просили о совместном фото – так и просят. Не больше

Кто хотел пообщаться – с тем парой слов перекинулась. Негатива и стремления вступить в политические дискуссии не было. Кто хотел со мной потренироваться – потренировался немного.

Никто, с кем хотела сама увидеться, от встреч не отказался. Единственное, что изменилось – некоторые западные коллеги деликатно просят в моих бурных соцсетях их имена не упоминать, фото наших встреч не публиковать.

На всякий случай, опасаются каких-то последствий – причем каких, сами не знают, кажется. Или не хотят говорить.

Мне рассказывали, что в СССР не было принято об общении с «западниками» никому рассказывать. Теперь, похоже, все наоборот?» – написала Степанова. 

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
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