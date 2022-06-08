Клебо высказался против россиян в международном спорте

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что он до сих пор считает, что российские спортсмены не должны быть допущены до международных соревнований. Его слова передает Dagbladet.
«Речь не может идти о возвращении, пока вы находитесь в состоянии конфликта с кем-то другим. Это применимо ко всем на международном уровне. Я говорю только за себя, но я не обязательно думаю, что только у меня сложилось такое отношение», — сказал Клебо.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК).
25-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».
Ранее известный российский гандбольный тренер Евгений Трефилов прокомментировал нежелание норвежских лыжников принимать участие в соревнованиях с соперниками из России.