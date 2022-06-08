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50 минут назад

Норвежский лыжник Клебо высказался против россиян в международном спорте

Газета.Ruиещё 2

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что он до сих пор считает, что российские спортсмены не должны быть допущены до международных соревнований. Его слова передает Dagbladet.

Клебо высказался против россиян в международном спорте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Речь не может идти о возвращении, пока вы находитесь в состоянии конфликта с кем-то другим. Это применимо ко всем на международном уровне. Я говорю только за себя, но я не обязательно думаю, что только у меня сложилось такое отношение», — сказал Клебо.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК).

25-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Ранее известный российский гандбольный тренер Евгений Трефилов прокомментировал нежелание норвежских лыжников принимать участие в соревнованиях с соперниками из России.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Евгений Трефилов,
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