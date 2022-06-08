Клебо высказался против россиян в международном спорте

«Речь не может идти о возвращении, пока вы находитесь в состоянии конфликта с кем-то другим. Это применимо ко всем на международном уровне. Я говорю только за себя, но я не обязательно думаю, что только у меня сложилось такое отношение», — сказал Клебо.