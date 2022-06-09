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1 час назад

В сборной Норвегии раскритиковали FIS за мягкую позицию по отношению к россиянам

Советский спорт

Менеджеру национальной команды не понравилась формулировка, по которой отстранили сборную России.

Норвегия раскритиковала FIS за мягкую позицию по россиянам
Фото: Cборная НорвегииCборная Норвегии

Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг подверг критике позицию Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) относительно формулировки, по которой отстранили российских спортсменов.

«Я удивлен формулировкой FIS, согласно которой они не допускают россиян до соревнований якобы из соображений безопасности. Они не смогли четко дистанцироваться от политической ситуации в мире. Большинство спортивных организаций сделали это», - приводит слова Бьервига Dagbladet.

Напомним, что ранее Международная федерация лыжного спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнований под эгидой FIS. Таким образом, сборная России пропустила концовку прошлого сезоне, что не помешало Наталье Непряевой победить в общем зачете Кубка мира.

Лыжный спорт,СБОРНАЯ РОССИИ,
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