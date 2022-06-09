Норвегия раскритиковала FIS за мягкую позицию по россиянам

«Я удивлен формулировкой FIS, согласно которой они не допускают россиян до соревнований якобы из соображений безопасности. Они не смогли четко дистанцироваться от политической ситуации в мире. Большинство спортивных организаций сделали это», - приводит слова Бьервига Dagbladet.