Вероника Степанова объяснила норвежцу , в чем между ними разница

Ты знаешь, в чём разница между нами, Эмиль? Я читаю новости в интерпретации обеих сторон, перед тем как составить собственное мнение. А ты просто веришь в то, во что твои массмедиа хотят, чтобы ты верил», — написала Степанова в своих социальных сетях.