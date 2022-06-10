Даже Клэбо удивлен новым женским марафоном

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер и Эмиль Иверсен высказались о решении FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин.
– Надеюсь, они поговорили с девушками, и это было то, чего хотело большинство из них.
– 88 процентов женщин заявили, что не хотели бы бежать «полтинник».
– Тогда это вызывает вопросы. Я за равноправие, но женщины должны быть услышаны, хотя нужно также думать о телевизионном аспекте, – сказал Клэбо.
«Я был очень удивлен. Меня не предупреждали заранее, и было странно, что внезапно приняли такое решение, особенно учитывая, что большинство было против», – отметил Крюгер.
«Есть ощущение, что это как гром среди ясного неба. До весны я не знал, что есть такая дискуссия. Решения принимаем не мы, так что, возможно в нас не так уж заинтересованы. Я не чувствую, что у нас есть право голоса», – добавил Иверсен.