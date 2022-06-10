Даже Клэбо удивлен новым женским марафоном

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер и Эмиль Иверсен высказались о решении FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин.

Фото: Sports.ru Sports.ru

– Надеюсь, они поговорили с девушками, и это было то, чего хотело большинство из них.

– 88 процентов женщин заявили, что не хотели бы бежать «полтинник».

– Тогда это вызывает вопросы. Я за равноправие, но женщины должны быть услышаны, хотя нужно также думать о телевизионном аспекте, – сказал Клэбо.

«Я был очень удивлен. Меня не предупреждали заранее, и было странно, что внезапно приняли такое решение, особенно учитывая, что большинство было против», – отметил Крюгер.