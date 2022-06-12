Норвежский лыжник Клебо назвал Большунова машиной

"Большунов — машина. Я могу использовать это лишь в качестве собственной мотивации. После такого могу сам выйти на крутую тренировку и проверить себя. Всегда вдохновляет, когда видишь, как люди тренируются. Надеюсь, что он упорно работает на тренировках", — сказал Клебо.

Большунов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте. Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина девять олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году. Ранее Клебо подтвердил слова Большунова, что лыжники не разговаривают между собой.