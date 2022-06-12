Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

Норвежский лыжник Клебо назвал Большунова машиной

Газета.Ruиещё 1

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о новом посте Александра Большунова, в котором россиянин заявил, что преодолел дистанцию в 180 км со значительными перепадами высоты. Слова Клебо передает Nettavisen.

Норвежский лыжник Клебо назвал Большунова машиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Большунов — машина. Я могу использовать это лишь в качестве собственной мотивации. После такого могу сам выйти на крутую тренировку и проверить себя. Всегда вдохновляет, когда видишь, как люди тренируются. Надеюсь, что он упорно работает на тренировках", — сказал Клебо.

25-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".

Большунов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте. Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина девять олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году. Ранее Клебо подтвердил слова Большунова, что лыжники не разговаривают между собой.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители