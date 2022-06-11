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3 часа назад

КЛЕБО ОТРЕАГИРОВАЛ НА СЛОВА БОЛЬШУНОВА О ТОМ, ЧТО ОНИ НЕ ОБЩАЮТСЯ

Чемпионат.com

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, который ранее оценил их отношения.

Клебо отреагировал на слова Большунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас [отношений с Клебо] вообще нет. И до этого их практически не было, всё-таки реально мы с ним можем встретиться взглядами только перед стартом. Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд — секунды две — и сразу расходимся. Больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», — сказал ранее Большунов.

«Всё верно. Я никогда по-настоящему с ним не разговаривал, так что это правда», — приводит слова Клебо VG.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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