Клебо отреагировал на слова Большунова

«Сейчас [отношений с Клебо] вообще нет. И до этого их практически не было, всё-таки реально мы с ним можем встретиться взглядами только перед стартом. Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд — секунды две — и сразу расходимся. Больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», — сказал ранее Большунов.