«Зашкаливает уровень лицемерия»: Губерниев о словах Нортуга про россиян

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о словах норвежского лыжника Эвена Нортуга о российских атлетах. Как сообщает «Спорт-Экспресс», комментатор считает, что спортсмен сам не принимает решения и такими заявлениями преследует корыстные интересы.

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«У них зашкаливает уровень лицемерия: они могут в глаза говорить одно, а за глаза другое. С отсутствием россиян у него появляется шанс пробиться в норвежскую основу, потому что он там не игрок основного состава, насколько я понимаю», — заявил Губерниев.

Он подчеркнул, что от «хотелок» Нортуга ничего не меняется и это не тот человек, на мнение которого нужно ориентироваться.