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43 минуты назад

«Зашкаливает уровень лицемерия»: Губерниев о словах Нортуга про россиян

Елена Прошина

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о словах норвежского лыжника Эвена Нортуга о российских атлетах. Как сообщает «Спорт-Экспресс», комментатор считает, что спортсмен сам не принимает решения и такими заявлениями преследует корыстные интересы.

«Зашкаливает уровень лицемерия»: Губерниев о словах Нортуга про россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У них зашкаливает уровень лицемерия: они могут в глаза говорить одно, а за глаза другое. С отсутствием россиян у него появляется шанс пробиться в норвежскую основу, потому что он там не игрок основного состава, насколько я понимаю», — заявил Губерниев.

Он подчеркнул, что от «хотелок» Нортуга ничего не меняется и это не тот человек, на мнение которого нужно ориентироваться.

Напомним, что Нортуг заявил, что не хочет видеть российских лыжников и их флаг на соревнованиях. Отметим, что на фоне ситуации на Украине Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Они пропустили последние этапы Кубка мира.

Лыжный спорт,Дмитрий Губерниев,
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