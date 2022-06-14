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14 июня

«Мне не нужен никакой Большунов, чтобы себя мотивировать» — норвежский лыжник Клебо

Матч ТВиещё 2

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил TV2, что ему не нужно соперничество с россиянином Александром Большуновым, чтобы сохранять мотивацию.

Клебо признался, что Большунов ему не нужен
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Мне не нужен никакой Большунов, чтобы себя мотивировать. Думаю, я трачу меньше всего времени и сил на выяснение того, чем Большунов занимается.

Я, конечно же, испытываю большое уважение к его выступлениям на лыжне, он всегда был для меня важным конкурентом. Но моей движущей силой всегда было соперничество с самим собой, — заявил Клебо.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в конце прошлого сезона отстранила россиян от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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