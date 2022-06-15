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2 часа назад

Большунов высказался об иностранцах, выступающих против возвращения России в мировой спорт

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о противниках возвращения России на мировую спортивную арену.

Большунов высказался об иностранцах, выступающих против России в спорте
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я занимаюсь своим делом, готовлюсь, чтобы показать те результаты, которых ещё нужно добиться, а назад не оглядываюсь. Мотивация есть, она не пропадает. А когда ты видишь такое отношение со стороны спортсменов, с которыми вот только соревновался, а сейчас они дают интервью с заявлениями, что российских лыжников не должно быть на международных стартах, хочется стать ещё сильнее.

Из спортсменов мне никто лично не говорил, что не хочет со мной соревноваться. В соцсетях некоторые сообщения были от обычных людей. Но было много сообщений и со словами поддержки, что нас хотят видеть на Кубке мира. Все люди разные, есть хорошие, есть злые», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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