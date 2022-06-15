Большунов высказался об иностранцах, выступающих против России в спорте

«Я занимаюсь своим делом, готовлюсь, чтобы показать те результаты, которых ещё нужно добиться, а назад не оглядываюсь. Мотивация есть, она не пропадает. А когда ты видишь такое отношение со стороны спортсменов, с которыми вот только соревновался, а сейчас они дают интервью с заявлениями, что российских лыжников не должно быть на международных стартах, хочется стать ещё сильнее.