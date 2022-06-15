Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
2 часа назад

Александр Большунов рассказал, почему не общается с Йоханнесом Клебо

Чемпионат.com

Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о коммуникации с коллегами из других стран.

Большунов рассказал, почему не общается с Клебо
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Когда мы стояли вместе на пьедестале на церемонии награждения, то обменивались обычными фразами. На Олимпиаде, например, постоянно такое было. Всё было нормально. А общение в моём понимании – когда ты можешь подойти к человеку, просто поговорить с ним на любую тему, а не просто два слова сказать. Я не изучаю английский, чтобы общаться с иностранными соперниками.

Просто когда ты постоянно в англоязычной среде на Кубке мира, то какие-то слова запоминаются сами собой, ну и иногда во фразу складываются. Норвежцы знают отдельные слова на русском, я – на норвежском и финском. Например, перед Олимпийскими играми мы были вместе на сборах и проводили тренировку с Ийво Нисканеном, после которой он давал интервью журналистам и пошутил: «Не знаю, почему все думают, что Большунов иностранные языки не знает. Мы с ним нормально общаемся». И это действительно так, мы с Ийво отлично понимаем друг друга», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители