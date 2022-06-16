Вероника Степанова объяснила, почему тренировалась в Австрии, а не со сборной России

«Не надо путать туризм с эмиграцией. В России за последние годы построены отличные спортивные базы. Ещё пять лет назад таких не было. Сейчас я в Малиновке, в Архангельской области. Прекрасное место для подготовки лыжников! И мы здесь будем три недели.