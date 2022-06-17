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1 час назад

Лыжник Сергей Волков о дисквалификации за допинг: «Я использовал назальный спрей для лечения. Но не учел срок выведения во внесоревновательный период»

Sports.ru

Российский лыжник Сергей Волков объяснил, почему был дисквалифицирован за допинг на полгода.

Российский лыжник рассказал, как попался на допинге
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я всегда думал, что допинг – это средство, благодаря которому недобросовестные спортсмены получают преимущество в спорте, поэтому никогда не мог представить, что меня это когда-либо коснется.

Хочу, чтобы мой случай стал примером того, как можно нелепо нарушить антидопинговые правила, в современном спорте атлет должен не просто читать и знать антидопинговые правила, а понимать и вникать в их суть.

Я читал и знал о том, что существуют препараты, которые запрещены только в соревновательный период, но не придавал значения, насколько важно учитывать сроки выведения во внесоревновательный. Не учитывал, что врачи неспортивной практики могут быть не осведомлены тонкостями антидопинговых правил.

Я использовал назальный спрей для лечения, внимательно прочитав правила, в которых сказано о запрещении препарата только в соревновательный период, который начинается в 23:59 за день до старта. Заблаговременно закончил прием, но не учел срок выведения, который составляет до 48 часов.

Самостоятельно указал его в протоколе допинг-контроля, будучи уверенным в своих действиях, новость о положительной пробе была шоком. Мне удалось доказать необходимость лечения данным препаратом, неумышленный прием, свою минимальную вину и халатность, поэтому срок дисквалификации составил полгода.

Я регулярно сдавал и сдаю допинг-пробы, всегда был приверженцем чистого спорта и честной борьбы, произошедшее со мной – это не допинг-скандал, а скорее несчастный случай», – заявил Волков.

Лыжный спорт,Сергей Волков,
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