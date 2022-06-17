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2 часа назад

«Всё идёт к тому, что лыжные гонки превратятся в цирк». Бородавко — о новых правилах

Чемпионат.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что на Кубке мира в последние годы появляется всё больше спринтерских гонок за счёт сокращения количества дистанционных этапов.

«Все идет к тому, что лыжные гонки превратятся в цирк»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На мой взгляд, новшества убивают красоту лыжных гонок. Вегард Ульванг пытается что-то изменить, за счёт спринтерских дистанций увеличить смотрибельность. Удивительно, что Ульванг свои эксперименты ставит на всём мире, а не в своей Норвегии. Такие предложения привели бы к тому, что его бы послали куда подальше.

Но это бизнес, ведь на спринте можно поставить больше рекламных щитов и, соответственно, больше их показывать, порадовать рекламодателей. Классических интервальных гонок всё меньше и меньше. Всё идёт к тому, что лыжные гонки превратятся в цирк, который можно проводить на закрытом стадионе», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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