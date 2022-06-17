«Все идет к тому, что лыжные гонки превратятся в цирк»

Но это бизнес, ведь на спринте можно поставить больше рекламных щитов и, соответственно, больше их показывать, порадовать рекламодателей. Классических интервальных гонок всё меньше и меньше. Всё идёт к тому, что лыжные гонки превратятся в цирк, который можно проводить на закрытом стадионе», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.