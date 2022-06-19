Норвежских лыжников решили мотивировать портретом Большунова

«Мы повесили на стену портрет Александра Большунова. Он был лучшим лыжником в мире в последние годы, он тот, с кем нужно соревноваться. В этом много мотивации. Но при нынешней ситуации в мире абсолютно правильно, что ему и другим россиянам не разрешено участвовать в соревнованиях», - сообщил Эйрик Мюр Носсум.