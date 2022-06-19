Норвежских лыжников решили мотивировать портретом Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил, что в офисе команды в целях мотивации размещен портрет российского спортсмена, чемпиона Зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Большунова. Об этом пишет РБК со ссылкой на TV2.
«Мы повесили на стену портрет Александра Большунова. Он был лучшим лыжником в мире в последние годы, он тот, с кем нужно соревноваться. В этом много мотивации. Но при нынешней ситуации в мире абсолютно правильно, что ему и другим россиянам не разрешено участвовать в соревнованиях», - сообщил Эйрик Мюр Носсум.
Тренер отметил, что норвежским лыжникам не следует расслабляться в отсутствие россиян.
«Без Большунова легко смириться с тем, что даже если мы потратим больше времени на сериалы, чем на тренировки перед следующим сезоном, мы вполне справимся. Но это опасная мысль», - подчеркнул Носсум.
Издание напомнило, что скандинавские спортсмены, в том числе пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, ранее часто высказывались в поддержку отстранения россиян от международных соревнований.