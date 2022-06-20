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36 минут назад

«Было бы неплохо обсуждать сложные моменты, прежде чем это попадет в СМИ». Норвежские лыжники будут посещать тренинги по взаимодействию с журналистами

Sports.ru

Норвежские лыжники будут посещать специальные тренинги по взаимодействию с представителями СМИ.

Норвежских лыжников научат не болтать лишнего
Фото: Sports.ruSports.ru

«Тренинги будут проходить с компетентными людьми, и я знаю, что лыжники заинтересованы в этом», – цитирует Aftenposten менеджера сборной Норвегии Эспена Бьервига.

«Медиатренинги полезны для всех, и я думаю, что это применимо к сообществу в целом. Нужно подумать о том, как мы представляем себе медиатренинги.

Я и мой отец всегда интересовались этим. Речь о том, чтобы понимать и быть готовым к тому, что и как вы хотите сказать.

Но не факт, что медиатренинги все решат. Главное, чтобы каждый проявлял содействие», – сказал Клэбо изданию VG.

«Возможно, было бы неплохо, если бы мы собирались вместе, чтобы обсуждать некоторые сложные моменты внутри коллектива, прежде чем это попадет в СМИ, хотя каждый спортсмен индивидуален и у нас есть свобода выражения.

Будь то положительный или же отрицательный повод, который обсуждают спортсмены, иногда это нужно, чтобы немного подогреть обстановку», – считает Харальд Амундсен.

Лыжный спорт,
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