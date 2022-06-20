Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
34 минуты назад

«Эти выборы являются полным фарсом». Австрия, Германия, Швейцария и Хорватия подали апелляцию на переизбрание Элиаша главой FIS

Sports.ru

Ассоциации лыжных видов спорта Австрии, Германии, Швейцарии и Хорватии подали апелляцию в CAS после избрания Йохана Элиаша президентом FIS.

Представитель немецкой ассоциации назвал выборы FIS фарсом
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщает Inside the Games.

Элиаш был переизбран на пост главы FIS 26 мая, он был единственным кандидатом. Делегат из Хорватии Ведран Павлек заявил, что голосование должно было быть тайным, и требовал, чтобы в бюллетенях были варианты «за» и «против». Представители FIS отказали, посчитав, что в бюллетене достаточно имени кандидата, при этом можно воздержаться от голосования.

«Выборы, на которых у делегатов была лишь опция проголосовать «за», не соответствуют нашему пониманию закона и являются полным фарсом», – заявил представитель немецкой ассоциации Стефан Шварцбах.

Элиаш о критике процедуры выборов президента FIS: «Каждый имеет право выражать свое мнение, однако выборы были проведены в соответствии с уставом»

Выборы президента FIS могут признать незаконными. Делегации нескольких стран рассматривают возможность подачи иска на FIS

Лыжный спорт,Йохан Элиаш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители