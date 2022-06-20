Представитель немецкой ассоциации назвал выборы FIS фарсом

Элиаш был переизбран на пост главы FIS 26 мая, он был единственным кандидатом. Делегат из Хорватии Ведран Павлек заявил, что голосование должно было быть тайным, и требовал, чтобы в бюллетенях были варианты «за» и «против». Представители FIS отказали, посчитав, что в бюллетене достаточно имени кандидата, при этом можно воздержаться от голосования.