Вяльбе предложила лыжникам за деньгами идти в футбол

«Они (Союз биатлонистов России — «Газета.Ru») богатая федерация, они могут себе это позволить, а в лыжных гонках будут бегать за медали. У нас нет средств. Не знаю, откуда у биатлонистов средства.



Насколько лыжникам будет интересно соревноваться? А что, у нас спортсмены только за деньги должны бегать? Если они хотят бегать только за деньги, тогда им надо в футбол, никак не в лыжные гонки», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».