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2 часа назад

Вяльбе предложила лыжникам идти в футбол, если они хотят бегать за деньги

Газета.Ruиещё 3

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что в следующем сезоне спортсмены будут соревноваться без призового фонда на этапах Кубка страны.

Вяльбе предложила лыжникам за деньгами идти в футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о больших суммах призовых денег на этапах Кубка России по биатлону.

«Они (Союз биатлонистов России — «Газета.Ru») богатая федерация, они могут себе это позволить, а в лыжных гонках будут бегать за медали. У нас нет средств. Не знаю, откуда у биатлонистов средства.

Насколько лыжникам будет интересно соревноваться? А что, у нас спортсмены только за деньги должны бегать? Если они хотят бегать только за деньги, тогда им надо в футбол, никак не в лыжные гонки», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Они пропустили последние этапы Кубка мира.

Это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что норвежцы писали ему сообщения со словами ненависти.

Лыжный спорт,Маркус Крамер,Елена Вяльбе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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