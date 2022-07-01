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31 минуту назад

Вяльбе посетовала на отсутствие призовых на российских турнирах

Lenta.ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала об отсутствии призовых на российских турнирах. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе посетовала на отсутствие призовых на российских турнирах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она заявила, что Союз биатлонистов России — богатая федерация, поэтому может себе позволить выплачивать спортсменам призовые на Кубке России.

«А в лыжных гонках будут бегать за медали. У нас нет средств, не знаю, откуда у биатлонистов средства», — посетовала Вяльбе. Специалист добавила, что, если спортсмены хотят бегать только за деньги, им нужно переходить в футбол.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр-2022 по биатлону Карим Халили рассказал о финансировании российских турниров. Спортсмен заявил о необходимости развития Кубка России в плане призовых.

«Не стоит скрывать, что это наша профессия. И мы, как и другие люди из других родов деятельности, получаем зарплату. Это наш доход, на который люди содержат свои семьи», — поделился Халили.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и лыжные гонки, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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