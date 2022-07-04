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2 часа назад

Немецкий тренер выразила надежду на снятие санкций с российских лыжников

Газета.Ru

Немецкий тренер Изабель Кнауте заявила, что надеется на допуск российских лыжников к международным стартам.

Немецкий тренер выразила надежду на снятие санкций с российских лыжников
Фото: fis-ski.comfis-ski.com

Специалист работала в национальной команде России со швейцарским тренером Рето Бургермайстером с 2011 по 2016 год. Под их руководством Александр Легков стал олимпийским чемпионом на ОИ-2014 в Сочи.

«Я надеюсь, что российские лыжники смогут соревноваться (на международной арене)», – приводит слова Кнауте РИА «Новости».

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Они пропустили последние этапы Кубка мира.

Это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее экс-тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил о невозможности продолжить работу в национальной команде.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Маркус Крамер,Александр Легков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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