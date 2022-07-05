Юлия Ступак объяснила, почему перешла в другую группу

«Все меня спрашивают: зачем ты пришла именно в эту группу? Я с полной уверенностью отвечаю: это был мой выбор. Я этого захотела, это был осознанный выбор взрослого человека. На данный момент это сильнейшая группа в России, сильнейший тренер в России. У меня сомн

Я очень быстро приняла это решение. Внутренняя борьба была до первого разговора с Юрием Викторовичем. Потом он сказал, что такую нагрузку, как у Непряевой, не будет давать. Он меня не обманул. Находясь здесь, я очень благодарна за то, что он дал время для адаптации», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».