Вяльбе - про деньги: "Спортсменам нужно думать о соревнованиях"

«Если нам кто-то найдет (спонсоров), то призовые будут. Сейчас ничего не изменилось. Считаю, что спортсменам нужно думать о соревнованиях, а не о том, где нужно денег заработать», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».