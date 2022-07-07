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1 час назад

Вяльбе: спортсменам нужно думать о соревнованиях, а не о том, где нужно денег заработать

Газета.Ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что на данный момент ситуация с призовыми на этапах Кубка России не изменилась.

Вяльбе - про деньги: "Спортсменам нужно думать о соревнованиях"
Фото: Газета.руГазета.ру

Ранее Вяльбе заявляла, что в следующем сезоне спортсмены будут соревноваться без призового фонда на этапах Кубка страны.

«Если нам кто-то найдет (спонсоров), то призовые будут. Сейчас ничего не изменилось. Считаю, что спортсменам нужно думать о соревнованиях, а не о том, где нужно денег заработать», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Они пропустили последние этапы Кубка мира.

Это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Елена Вяльбе,
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