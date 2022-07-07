"Федерация ни хрена не делает" - Губерниев накинулся на Вяльбе

«Я с огромным уважением отношусь к Елене Валерьевне (Вяльбе). Я всегда за нее болел. Вспоминаю, как в 90-е годы она блестяще выступала, помимо Олимпийских игр и чемпионатов мира, на этапах Кубка мира. Она является рекордсменом по победам на этапа

У меня только один вопрос. Ей за это призовые деньги платили? Или она бегала за медали? Вопрос риторический. Сейчас в спорте ситуация тяжелейшая, и, когда президент ФЛГР говорит о том, что спортсмен должен бегать за медали, при этом признаваясь, что сама федерация ни хрена не делает для того, чтобы спонсоров найти. Дальше каждый делает выводы сам.